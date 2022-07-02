Генштаб проверил задействованные в спецоперации российские войска

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов проинспектировал российские группировки войск, которые задействованы в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится на сайте Минобороны.

Представитель оборонного ведомства принял доклады командующих о применении войск в ходе выполнения задач СВО, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских военных на различных направлениях.

Герасимов уделил особое значения вопросам использования во время боевых действий автоматизированных систем боевого управления в целях наращивания ударных возможностей группировки.