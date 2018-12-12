Германия поддержит продление санкций против РФ

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ФРГ поддержит продление антироссийских санкций на предстоящем саммите ЕС. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова немецкого канцлера Ангелы Меркель на выступлении в бундестаге.

Она высказала обеспокоенность действиями РФ и добавила, что Германия не "приемлет фактических претензий на Азовское море".

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что странам Европы и Вашингтону необходимо обдумать введение дополнительных санкций против РФ после ЧП с украинскими кораблями в Черном море.

В свою очередь, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отметил, что Штаты использовали данный инцидент, чтобы усилить санкционное давление на Москву со стороны ЕС, однако у них это не получилось.

Напомним, инцидент с участием военных кораблей ВМС Украины произошел 25 ноября. Суда нарушили госграницу РФ и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования пограничников из РФ. В результате корабли были задержаны, а 24 моряков арестовали.

Киев посчитал это актом агрессии и объявил ​военное положение в ряде областей Украины.

Москва назвала инцидент провокацией со стороны Порошенко перед выборами.

ЕС привязал вопрос продления антироссийских санкций к ходу выполнения Минских соглашений. Каждые полгода Евросоюз заслушивает доклад Франции и Германии перед принятием политического решения о продлении санкций еще на шесть месяцев.

В начале июля экономические ограничения против РФ продлили до 31 января следующего года.