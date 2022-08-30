Германия предложила приостановить соглашение по визовому режиму с Россией

Германия поддерживает решение о приостановке действия соглашения об упрощённом визовом режиме ЕС с Россией, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщает РБК.

Она указала, что в случае полного запрета на въезд в ЕС это затронуло бы многих россиян, «критически настроенных по отношению к режиму». По её словам, таких людей «не следует наказывать».

Напомним, что соглашение между Россией и Евросоюзом об упрощении выдачи виз было ратифицировано Россией в марте 2007 года. Оно вступило в силу 1 июня того же года. Под него подпадает выдача виз для пребывания сроком не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Документ не регулирует такие вопросы, как отказ в выдаче визы, признание проездных документов, подтверждение достаточных средств к существованию, отказ во въезде в страну или высылка из неё.

После начала спецоперации на Украине Россия дважды приостанавливала действие отдельных пунктов соглашения в ответ на «недружественные действия» стран ЕС, а также ряда других, например Исландии и Лихтенштейна.