Герметик не спас. Фонтан "пучит" после ремонта в Камне-на-Оби
Экстренный ремонт привел фонтан в приемлемый вид только на один день
19 июля 2019, 13:56, Роман Кильмяшкин
Экстренно отремонтированный 18 июля фонтан в Камне-на-Оби после жалоб населения на вздутие пленки вновь нуждается в ремонте.
"Качество работ вызвало сомнения даже у простых обывателей: пленка клеилась на обычный герметик на влажную поверхность", сообщают "Каменские известия".
Результат долго не заставил себя ждать – уже на следующий день фонтан вновь стало "пучить".
Напомним, ремонт фонтана с использованием "современной технологии" с пленкой выполнен подрядчиком в лице фирмы “Домомода” в 2018 году.
После появления сообщений о "вздувшемся" фонтане в СМИ, Минстрой Алтайского края проверил объект и поручил подрядчикам устранить все дефекты строительно-монтажных работ.
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