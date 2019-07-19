Герметик не спас. Фонтан "пучит" после ремонта в Камне-на-Оби

Экстренно отремонтированный 18 июля фонтан в Камне-на-Оби после жалоб населения на вздутие пленки вновь нуждается в ремонте.

"Качество работ вызвало сомнения даже у простых обывателей: пленка клеилась на обычный герметик на влажную поверхность", сообщают "Каменские известия".

Результат долго не заставил себя ждать – уже на следующий день фонтан вновь стало "пучить".

Напомним, ремонт фонтана с использованием "современной технологии" с пленкой выполнен подрядчиком в лице фирмы “Домомода” в 2018 году.

После появления сообщений о "вздувшемся" фонтане в СМИ, Минстрой Алтайского края проверил объект и поручил подрядчикам устранить все дефекты строительно-монтажных работ.