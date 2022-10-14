Герои рядом с нами: студенты-волонтёры АлтГТУ организовали краевую донорскую акцию

Краевая социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь! Герои рядом с нами!» прошла в Барнауле с 3 по 7 октября. Участие приняли 543 человека.

Первыми акцию поддержали студенты вуза-организатора — АлтГТУ. Донорами стали также обучающиеся БЮИ МВД России, АлтГУ, медицинского, аграрного и финансового университетов, Алтайского филиала РАНХиГС, педагогического колледжа, академии гостеприимства и агропромышленного колледжа.

«Мы рады, что в это непростое время акция продолжает находить отклик в сердцах людей, база пополняется десятками новых доноров, есть среди них и те, кто поддерживает нашу акцию на протяжении уже нескольких лет. Знайте, что каждый из участников — герой, а #МЫВМЕСТЕ способны сделать ещё больше доброго, благородного и полезного для тех, кто в этом нуждается», — сказал руководитель Центра волонтёрских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ Иван Егоров.

Проект также прошёл в Рубцовске, где кровь сдали 114 человек. 13 октября акция завершается в Бийске, а 18 октября приглашают жителей Камня-на-Оби (мобильный комплекс установят возле Каменской детской школы искусств).

Акцию поддерживают Министерство образования и науки Алтайского края, Алтайский краевой центр крови, Алтайское отделение Союза машиностроителей России.