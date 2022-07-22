«Герои с нашего двора»: Заринск присоединился к проекту пропаганды спорта

Заринск стал частью важного проекта, направленного на популяризацию спорта, — «Герои с нашего двора!». На улицах города появились 16 баннеров с фотографиями заринчан — победителей и призеров краевых, всероссийских и международных соревнований, а также их тренеров.

На жителей города с плакатов смотрят юные самбисты, боксеры, гиревики, волейболисты, биатлонисты, легкоатлеты, мастера армейского рукопашного боя. А также члены футбольной команды «Факел», хоккейной команды «Металлург» и команды чирлидеров «Динамит».

«Герои с нашего двора» — этап федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

«В Алтайском крае участниками проекта уже стали более 2500 человек. Он охватил Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Ребриху, Павловск, Завьялово, а теперь и Заринск. Проект показывает, что „Героем“ может стать каждый, кто готов трудиться, ставить цели и достигать их», — рассказала руководитель проекта «Герои с нашего двора» в Алтайском крае, член регионального совета сторонников ЕР Анна Серова.

Этот проект стартовал в Алтайском крае ещё в 2018 году, годом ранее — в Новосибирской области. Сейчас баннеры со спортсменами и тренерами можно увидеть уже в 29 регионах страны. Команда проекта взаимодействует со спортивными федерациями. Именно там выбирают, кто будет участвовать в проекте. Это талантливые молодые спортсмены, которые уже успели показать высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

Кстати, кроме «Героев с нашего двора!» есть и ещё несколько направлений: «Тренер с нашего двора!», «Герои с неограниченными возможностями!», «Герои с нашего двора. Культура!» и «Сила традиций!». А Алтайском крае ещё и два собственных направления «Спасибо, мама!» и «Спасибо, папа!».