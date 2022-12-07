Герой сериала «Балабол» пообщался с барнаульскими росгвардейцами

В Барнауле актер Константин Юшкевич встретился с личным составом подразделений Росгвардии. Как сообщает пресс-служба управления ведомства по Алтайскому краю, он поделился воспоминаниями о начале творческого пути и о своей карьере, в том числе о продолжительных съёмках многосерийного фильма, благодаря которому обрел всероссийскую известность.

Актер рассказал об интересных курьезных ситуациях на площадках, которые возникали во время съёмок и не попали в киноленту. В беседе с росгвардейцами он отметил, что считает важным поддерживать искусством боевой дух защитников Отечества, поэтому старается как можно чаще ездить на гастроли в места дислокаций военных подразделений.

В конце мероприятия участники смогли взять автограф у Юшкевича и сфотографироваться с ним.

Напомним, что широкую известность Юшкевич заработал благодаря картинам «Дикари», «Упражнения в прекрасном», «Рассказы», «Игра в правду», «Балабол», а также сериала «Склифософский».