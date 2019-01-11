ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права

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ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Основным нововведением стал единый экзамен по вождению вместо привычного разделения на "площадку" и "город".

Тестирование кандидатов все еще будет начинаться с проверки первоначальных навыков вождения. Она будет проходить на "закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки".

Затем будущий водитель должен будет в условиях полноценного городского движения показать, умеет ли он совершать левый и правый поворот, проезжать нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог и "зебры", обгонять других участников движения и осуществлять параллельную парковку. Также в ходе экзамена будут проверяться навыки начала движения и остановки на подъеме и спуске.

Упражнения вроде пересечения железнодорожного переезда, проезда регулируемого перекрестка и перестроения на двух- и более полосном участке дороге будут опциональными.

В новой версии документа также представлен перечень случаев аннулирования результатов экзамена.

Также преподаватель автошколы не сможет находиться в экзаменационном автомобиле.