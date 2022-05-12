ГИБДД планирует провести массовые проверки на дорогах России

В конце мая ГИБДД планирует проведение массовых проверок на территории России. Об этом сообщает Njcar.ru.

По информации портала, в первую очередь правоохранители будут обращать внимание на техническое состояние автомобилей. Это связано с тем, что не так давно в России отменили обязательный техосмотр. Наличие этого техосмотра, а также диагностической карты также будут проверять у водителей.

В случае неисправностей тормозной системы автомобили будут отправляться на штрафстоянку сразу, а на устранение менее значимых повреждений будут давать семь дней.

В ГИБДД подчеркнули, что следить за состоянием транспортных средств должны все водители, поскольку от этого зависит безопасность многих людей.

Ранее сообщалось, что средний возраст российского автопарка увеличился на четыре месяца и составил 15 лет. При этом средний возраст автомобилей в Алтайском крае гораздо выше — 17,9 года.