Гигантский твистер и бесплатное мороженое: ТРЦ «Арена» устроит праздник в День защиты детей
1 июня на парковке ТРЦ дети смогут поучаствовать в активных играх и мастер-классах, а также поесть сладкой ваты и жареного мороженого
ТРЦ «Арена» приглашает маленьких барнаульцев и их родителей на праздник, посвящённый Дню защиты детей. Мероприятие пройдёт 1 июня 2022 года с 12:00 до 15:00 часов на парковке торгово-развлекательного центра.
Организаторы обещают интересную, насыщенную программу. Дети смогут поучаствовать в мастер-классе по катанию на роликах и поиграть в активные игры: гигантский твистер, футбольный бильярд, городки, кольцеброс. Юные художники смогут написать свою картину на огромной раскраске. Также в программе анимация от ходулистов и серебряное шоу с участием больших мягких медведей.
Всех участников праздника будут угощать сладкой ватой и жареным мороженым. Также их ждут много подарков и подарочных сертификатов от партнёров мероприятия.
Вход бесплатный.
Партнёры праздника:
«Лэтуаль», сеть бутиков парфюмерии и косметики;
«Кошки-Мышки», развлекательный центр;
5D, кинотеатр;
Orby, магазин одежды для подростков и детей;
Art&Hobby, магазин товаров для творчества и рукоделия;
SтрекоZа, сеть магазинов детской одежды;
Baby happy, магазин детской одежды;
Bambino, сеть магазинов итальянского мороженого;
«Мастерская домашнего уюта»;
EXTREME KIDS, спортивная секция;
Барнаульский аквапарк.
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