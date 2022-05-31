Гигантский твистер и бесплатное мороженое: ТРЦ «Арена» устроит праздник в День защиты детей

ТРЦ «Арена» приглашает маленьких барнаульцев и их родителей на праздник, посвящённый Дню защиты детей. Мероприятие пройдёт 1 июня 2022 года с 12:00 до 15:00 часов на парковке торгово-развлекательного центра.

Организаторы обещают интересную, насыщенную программу. Дети смогут поучаствовать в мастер-классе по катанию на роликах и поиграть в активные игры: гигантский твистер, футбольный бильярд, городки, кольцеброс. Юные художники смогут написать свою картину на огромной раскраске. Также в программе анимация от ходулистов и серебряное шоу с участием больших мягких медведей.

Всех участников праздника будут угощать сладкой ватой и жареным мороженым. Также их ждут много подарков и подарочных сертификатов от партнёров мероприятия.

Вход бесплатный.

Партнёры праздника:

«Лэтуаль», сеть бутиков парфюмерии и косметики;

«Кошки-Мышки», развлекательный центр;

5D, кинотеатр;

Orby, магазин одежды для подростков и детей;

Art&Hobby, магазин товаров для творчества и рукоделия;

SтрекоZа, сеть магазинов детской одежды;

Baby happy, магазин детской одежды;

Bambino, сеть магазинов итальянского мороженого;

«Мастерская домашнего уюта»;

EXTREME KIDS, спортивная секция;

Барнаульский аквапарк.

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ТРЦ «Арена»

Адрес: Павловский тракт, 188

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