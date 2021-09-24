Гинцбург: человечество может не перенести второе испытание пандемией

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может не выдержать второе испытание пандемией.

"Я не буду оракулом и не буду предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать – да", – цитирует его слова в ходе Российского еврейского конгресса ТАСС.

Он призвал сделать "серьёзные выводы", причём как научные, так и организационные.

Напомним, что 24 сентября в России зарегистрировали новый антирекорд по смертности среди пациентов с COVID-19 с начала пандемии в стране – 828 случаев.