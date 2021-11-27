Гинцбург рассказал, как комбинация "Спутника V" и назальной вакцины защитит от коронавируса

Сочетание "Спутника V" и назального препарата от коронавируса защитит человека от возможности стать случайным распространителем инфекции. Об этом рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что такая вакцинация создаст на слизистой оболочке секреторные антитела, которые появляются по аналогии "выделений из носа".

"Вот в этих выделениях из носа будет содержаться большое количество антител. Они будут взаимодействовать и нейтрализовывать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха. При этом вы не будете распространителем. Они сразу же будут нейтрализовывать этот вирус", – сообщил Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказал, что назальную вакцину от COVID-19 успешно испытали на детях.