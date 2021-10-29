Гинцбург рассказал, сколько будет действовать назальная вакцина от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина будет защищать от коронавируса около полугода. Слова специалиста передаёт РИА Новости.

"Этот вопрос тоже требует изучения, но, во всяком случае, [ревакцинироваться] не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже", – заявил Гинцбург.

Ранее специалист говорил о том, что иммунизация "Спутником V" и ревакцинация назальным препаратом могут не только защитить организм от тяжёлого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.

Назальная вакцина, по его словам, помогает создать независимый барьер для проникновения вируса в организм на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.