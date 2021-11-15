Гинцбург заявил, что множественная вакцинация абсолютно безопасна для организма
У неоднократно ревакцинировавшихся наблюдается нормальный уровень антител
15 ноября 2021, 10:42, Федор Журавлев
Иммунитет сохраняет защитный уровень и не испытывает негативных последствий от множественной ревакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По словам эксперта, учёные несколько раз наблюдали случаи ревакцинации и фиксировали нормальный уровень антител. Как заявил Гинцбург, для организма не были зафиксированы никакие негативные последствия.
Ранее Гинцбург заявил, что ревакцинироваться "Спутником Лайт" в условиях распространения штамма "дельта" нужно раз в полгода.
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