Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов после ревакцинации

Среди ревакцинировавшихся "Спутником V" нет жалоб на побочные действия вакцины, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Отвечая на вопрос, как люди переносят вакцинацию "Спутником V" в третий раз, Гинцбург заявил, нет "абсолютно никаких нареканий" на побочные действия.

Ранее сообщалось, что алтайские медики получат дополнительные выплаты за вакцинацию населения от коронавируса. За осмотр перед вакцинацией врачам заплатят 55 рублей за каждого привитого двухкомпонентной вакциной. Если человеку ставят однокомпонентный препарат, то вознаграждение составит 110 рублей.