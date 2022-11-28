Глава Алтая объяснил, почему выросла стоимость проезда в общественном транспорте

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в рамках большой прямой линии с жителями региона объяснил, почему в Горно-Алтайске подняли стоимость проезда в общественном транспорте в октябре 2022 года. При этом качество услуг, несмотря на увеличение цены билета, не изменилось.

В ходе прямой линии житель Горно-Алтайска по имени Александр пожаловался Олегу Хорохордину на работу общественного транспорта и предложил чиновникам правительства республики пересесть из своих иномарок на автобусы.

«Билет стал на два рубля дороже, а автобусы лучше ходить не стали. Их утром не дождёшься, вечером не дождёшься, и вообще, кто следит за графиком? Вы отправьте своих подчинённых проехать на автобусе на работу, и пусть они сами в этом убедятся. В принципе, у меня вопрос закончен», — задал вопрос местный житель.

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Олег Хорохордин в ответ на вопрос напомнил, в сентябре этого года заблокировал решение о повышении тарифа в транспорте Горно-Алтайска на 3 рубля. Однако потом властям пришлось вернуться к вопросу изменения стоимости проезда.

«Бензин дорожает, техника изнашивается. Понятно, что тарифы нужно повышать и нужно постепенно повышать. Я знаю о такой проблеме, что долго ждут автобуса на остановках. Водителей нет, они уезжают из-за того, что маленькая зарплата, потому что тариф не повышали. Сейчас Минрегион совместно с Союзом автопредпринимателей обучают водителей, и они скоро выйдут на рейсы. Это стабилизируется. Но резких повышений тарифов точно не будет. Я поручу исполняющему обязанности главы города держать на контроле, первому заместителю своему поручу», — пояснил Олег Хорохордин.

В октябре этого года стало известно, что коллегиальный орган комитета по тарифам Республики Алтай решил повысить проезд в общественном транспорте и провоз багажа в городе Горно-Алтайске и по межмуниципальным маршрутам на 2 рубля. С 28 октября стоимость проезда составит 22 рубля по городским маршрутам и 24 рубля — по пригородным.

С января 2023 года подорожает проезд и в Барнауле сразу на два рубля: он составит 30 рублей. Однако пользователи транспортных карт будут платить дешевле.