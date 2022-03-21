Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов призвал больницы «жить по средствам»
Учреждения должны пересмотреть штатные расписания и фонд оплаты труда, а те, кто имеет задолженность, попадут под проверку
Алтайские медицинские учреждения до 1 июня должны пересмотреть штатные расписания и фонды оплаты труда. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.
Как отмечает «Толк», ежегодно объём финансирования медицинских учреждений растёт, а большая часть расходов направляется на оплату труда. Как считает начальник планово-финансового отдела Минздрава региона Диана Борисова, методика расчёта тарификации является устаревшей.
Минздрав пересчитал по новой методике бюджеты 26 учреждений, которые имеют задолженность. Оказалось, что большинство больниц превысили фонд.
В этих организациях была завышена зарплата у немедицинского персонала и присутствовали другие нарушения.
Глава Минздрава Дмитрий Попов обратил внимание на то, что в некоторых больницах существуют ставки, которые не занимаются специалистами. Он также отметил диспропорцию, когда, например, в районных больницах врачи получают больше, чем специалисты, которые работают круглосуточно.
«Ребята, куда вы смотрите? Мы чего удивляемся кредиторской задолженности, если вы так формируете фонд? Эти беспредметные разговоры мы должны закончить. И если методика устраивает, то, будьте добры, защитите свой бюджет и оставайтесь на методике 1970-х годов. Но живите по средствам», — заявил Попов.