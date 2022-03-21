Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов призвал больницы «жить по средствам»

Алтайские медицинские учреждения до 1 июня должны пересмотреть штатные расписания и фонды оплаты труда. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Как отмечает «Толк», ежегодно объём финансирования медицинских учреждений растёт, а большая часть расходов направляется на оплату труда. Как считает начальник планово-финансового отдела Минздрава региона Диана Борисова, методика расчёта тарификации является устаревшей.

Минздрав пересчитал по новой методике бюджеты 26 учреждений, которые имеют задолженность. Оказалось, что большинство больниц превысили фонд.

В этих организациях была завышена зарплата у немедицинского персонала и присутствовали другие нарушения.

Глава Минздрава Дмитрий Попов обратил внимание на то, что в некоторых больницах существуют ставки, которые не занимаются специалистами. Он также отметил диспропорцию, когда, например, в районных больницах врачи получают больше, чем специалисты, которые работают круглосуточно.