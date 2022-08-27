Глава Барнаула призвал ускорить процесс реконструкции городского планетария

26 августа власти Барнаула обсудили вопросы реконструкции здания городского планетария. В совещании приняли участие мэр города Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместители главы города и руководители органов местного самоуправления.

В феврале 2022 года у планетария появился новый дом — бывший кинотеатр «Родина», он является объектом культурного наследия. Сегодня здесь продолжается ремонт.

Вячеслав Франк подчеркнул, что необходимо ускорить процесс работ. Речь идёт о благоустройстве прилегающей территории, восстановлении фасада, ремонте кровли, обустройстве внутренних помещений, поставке дополнительного оборудования и экспонатов. В текущем году, по словам главы города, предстоит разработать проектно-сметные документы на ремонт внутренних помещений и внешнее благоустройство. Общая сумма затрат с учётом приобретения нового оборудования, по предварительным подсчётам, может приблизиться к 100 млн рублей.

«Планетарий нужен городу, поэтому будет искать источники финансирования, чтобы это учреждение, включённое в образовательный процесс, стало ещё более современным и востребованным», — отметил Вячеслав Франк.

Галина Буевич добавила, что далеко не каждый город России может похвастаться подобным объектом, который выполняет важнейшую образовательную функцию.

«При плане в 60 тысяч посещений планетарий на конец августа уже посетило более 57 тыс. человек. То есть однозначно к концу года план будет перевыполнен. И это — лишь с одним работающим залом! Реализация проекта позволит создать условия для развития подрастающего поколения, получать ребятам дополнительные знания по астрономии, астрофизике, космонавтике и экологии», — сказала Буевич.

Коллектив учреждения разработал более 40 образовательно-просветительских программ для детей, школьников и взрослых, рассказал директор культурно-просветительского центра «Планетарий» Павел Ягодкин. Еженедельно на астроплощадке проходят бесплатные вечера тротуарной астрономии и уличные наблюдения за Солнцем. С начала года проведено 856 мероприятий на платной и безвозмездной основе.

Говоря о планах и перспективах развития звёздного дома, его руководитель отметил создание музея истории космонавтики и музея астрономических и астрофизических явлений с интерактивными экспонатами различных явлений, помещений для детских мастер-классов и кружков, а также возможность демонстрации на площадях барнаульского планетария передвижных экспозиций из коллекций музеев России, входящих в Ассоциацию музеев космонавтики РФ и Ассоциацию планетариев России.

Напомним, до 2022 года планетарий располагался в здании бывшей Кресто-Воздвиженской церкви, памятника истории и архитектуры постройки 1908 года. В текущем году здание было возвращено Русской православной церкви.