Глава Чечни Рамзан Кадыров стал "Послом дружбы"

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров стал лауреатом премии народного признания "Посол дружбы". Данное решение приняли делегаты съезда Ассамблеи народов Евразии, передает Regnum со ссылкой на министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Отмечается, что данного звания Кадыров удостоен "за личный вклад в укрепление мира, дружбы и согласия между народами и развитие народной дипломатии на евразийском пространстве".

Издание пишет, что данную награду получили лишь два главы российских субъектов. Также "Послом дружбы" стал якутский лидер Егор Борисов. Он удостоился звания за проекты республики, вышедшие далеко за пределы региона, в том числе международные спортивные игры "Дети Азии", которые проводились под эгидой МОК, а также запланированные международные интеллектуальные игры и проекты создания евразийских культурных центров в российской столице и Якутске.