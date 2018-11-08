Глава ФСБ прокомментировал ситуацию вокруг Telegram

Фото: news.pressfeed.ru

Контакты террористов через мессенджеры, и в частности, в Telegram, вызывают у спецслужб проблемы с дешифровкой сообщений. Такое заявление сделал глава ФСБ Александр Бортников, пишет "Российская газета".

Глава ведомства подчеркнул, что данная проблема актуальна не только для ФСБ, но и для других спецслужб. Он признал, что переписка в закрытых чатах между боевиками не всегда попадает в поле зрения и становится достоянием спецслужб с учетом шифрования, активно используемого там.

Бортников напомнил, что, как только данный вопрос стал актуальным, ФСБ подняла его на всех уровнях.

"Мы говорили объективно о тех проблемах, с которыми сталкиваемся, говорили, что это, прежде всего, интересы защиты общества и государства", — заявил глава ведомства, добавив, что у владельцев Telegram обращение ФСБ отклика не нашло. В ответ руководство мессенджера заявляло, что не может нарушить частные права граждан, а также что оно само чистит свое информационное поле.

"Хотелось бы сказать, что ситуация сложная с точки зрения понимания собственником самой компании необходимости оказания содействия структурам, борющимся с терроризмом", — заключил Бортников.