Глава МЧС отменил приказ, запрещающий проверки малого и среднего бизнеса

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Глава МЧС РФ Евгений Зиничев отменил приказ, запрещающий проверки противопожарного состояния объектов малого и среднего бизнеса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Теперь сотрудники пожнадзора могут по согласованию с прокуратурой включать их в план проверок следующего года.

Напомним, приказ о запрете проверок объектов малого и среднего предпринимательства осенью 2016 года подписал действующий тогда глава МЧС Владимир Пучков. В начале того же года в стране ввели так называемые надзорные каникулы, в рамках которых малый бизнес освободили от плановых проверок.

Ранее первый замглавы ведомства Александр Чуприян сообщил об отмене министерского приказа.

МЧС решило пересмотреть подход к пожнадзору и проверкам после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.