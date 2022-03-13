Глава МИД Франции анонсировал новый пакет санкций в отношении России

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о том, что 13 марта в силу вступят новые санкции в отношении России. Его слова передаёт РИА Новости.

«Надо, чтобы между послами был заключён договор, с одной стороны, чтобы запретить импорт железа и стали из России, чтобы запретить экспорт предметов роскоши, чтобы запретить любые инвестиции в нефтяную сферу, чтобы расширить (санкционный) список олигархов», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее представители Минфина РФ объявили о том, что западные страны заморозили около 300 миллиардов рублей золотовалютных резервов России. Это примерно половина от общего объёма российских резервов.