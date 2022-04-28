Глава Минфина РФ Силуанов оценил дефицит бюджета на 2022 год в 1,6 трлн рублей

Дефицит бюджета России в 2022 году составит как минимум 1,6 трлн рублей, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, компенсировать дефицит будут из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Все доходы, которые мы соберём, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам — не хватит. Чем замещать эти выпадающие доходы у государственных внебюджетных фондов? Деньгами федерального бюджета. Где взять деньги федеральному бюджету? В ФНБ. То есть эти объёмы отсрочки 1,1 трлн и 540 млрд рублей во втором и третьем квартале будут компенсированы дополнительными расходами в текущем году из федерального бюджета государственным внебюджетным фондам», — цитирует «Интерфакс» министра.

Силуанов также отметил, что на конечный размер дефицита повлияют меры реагирования правительства и то, сколько мер поддержки будет принято. «Я надеюсь, основные из них уже приняты», — сказал он.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин прогнозировал нулевой профицит бюджета в 2022 году, поскольку все доходы будут потрачены.

Согласно закону о бюджете на 2022 год, доходы федеральной казны были запланированы на уровне 25,021 трлн рублей, расходы — 23,694 трлн. Профицит должен был составить 1,328 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

По итогам 2021 года федеральный бюджет России был исполнен с профицитом 514,7 млрд рублей. Объём поступивших доходов, по предварительной оценке, составил 25,2 трлн рублей, а исполнение расходов — 24,7 трлн.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России в 2022 году может превысить 20%, а спад ВВП страны по итогам года, по предварительным оценкам Минэкономразвития, составит от 8,8 до 12,4%.