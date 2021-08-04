Глава Минздрава РФ заявил о необходимости вакцинировать всех пожилых россиян

В России нужно привить от ковида практически всех людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

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Вопрос дня "Спутник Лайт". Что это за вакцина и чем она отличается от других?

"Для лиц старше 60 лет вакцинацию следует провести практически для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские. Это личная защита здоровья каждого человека", – сказал политик.

Глава Минздрава добавил, что пожилые наиболее тяжело переносят заболевание и "слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью".

Ранее Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации коронавирусом заражаются менее 1% людей.