Глава муниципалитета предсказал тяжелую зиму странам НАТО и жителям алтайских сел, которые «в долгах как в шелках»

Страны НАТО ждет тяжелейшая зима, но и жителям Алтайского края из-за нехватки денег на уголь и дрова будет нелегко. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

«Еще несколько месяцев назад я предупреждал, что в связи с взрывным ростом цен на уголь и дрова в нашем регионе, а также по причине вероятного дефицита твердого топлива, региональному правительству следовало бы серьезно обеспокоиться вопросом помощи в подготовке населения к зиме. Особо, похоже, никто не озаботился. О проблеме с поставками качественной льготной дровяной древесиной поболтали на разных площадках — на том и успокоились. По углю вроде как лучше: принято решение о выделении средств муниципалитетам из краевого бюджета на выплаты компенсаций гражданам из-за роста цен на уголь. Но эти компенсации составят, по моим подсчетам, не более четырех тысяч на семью, а в основном — гораздо меньше. Мертвому припарка», — написал чиновник.

Теперь же, продолжает чиновник, жители региона закупают на зиму «не нормальные дрова, а различные отходы лесопиления», потому что «нормальные дрова — дорогие, а с доходами у селян Алтайского края — как-то, мягко говоря, не очень».

На уголь людям тем более не хватает денег: «Народ в долгах как в шелках», — подчеркнул Боронин.

«В общем, страны НАТО, конечно, нынче ждёт тяжелейшая зима. Но и нам будет нелегко. Причем, совершенно по другим причинам. Которые связаны с проблемами, на мой взгляд, при желании совершенно решаемыми на региональном уровне. Заняться бы этим, пока не поздно», — заключил он.

Ранее в Алтайском крае власти Александровского сельсовета попросили людей запасаться углем, поскольку с наступлением осени топливо возить не будут.