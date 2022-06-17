Глава МВД Британии одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в США

Глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе WikiLeaks.

Ордер на экстрадицию Ассанжа ранее выдал Вестминстерский магистратский суд Лондона. Глава МВД должна была одобрить это решение.

Представители WikiLeaks пообещали оспорить его.

Напомним, что Джулиан Ассанж известен благодаря своим материалам, которые разоблачали действия США во время операций на Ближнем Востоке.

Власти Великобритании после задержания Ассанжа заявили, что не выдадут его в страну, где есть смертная казнь.