Глава МВД подписал указ о новых требованиях к оружию для самообороны

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о криминалистических требованиях к техническим характеристикам оружия самообороны, которое разрешено использовать в России. Как сообщает «Ъ», огнестрельное оружие не должно иметь приспособлений для бесшумной стрельбы и механизмов для ведения огня очередями. Его магазин должен содержать не больше девяти патронов.

«Должно образовывать на стреляных гильзах следы оружия, содержащие комплекс признаков, в том числе трасс, выступов и углублений, достаточный для идентификации оружия», — говорится в приказе.

Аналогичные требования установлены для травматического оружия — запрет на приспособления для бесшумной стрельбы, распознаваемость по стреляным гильзам, маркировочные обозначения. Оно не должно быть изготовлено из боевого ручного стрелкового и служебного огнестрельного оружия. Его конструкция не должна позволять вести огонь патронами к огнестрельному оружию.