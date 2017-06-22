Глава Республики Тыва показал навыки владения нунчаками

Народное творчество не заставило себя долго ждать. Губернатор отражает инопланетное вторжение

23 июня 2017, 00:56

В сети появилось видео, на котором губернатор  Республики Тыва Шолбан Кара-оол демонстрирует навыки обращения с нунчаками.

На видео Кара-оол размахивает перед камерой нунчаками, находясь на территории своего загородного особняка. 

Народное творчество не заставило себя долго ждать. На втором видео губернатор республики отражает инопланетное вторжение.

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