Глава Республики Тыва показал навыки владения нунчаками

В сети появилось видео, на котором губернатор Республики Тыва Шолбан Кара-оол демонстрирует навыки обращения с нунчаками.

На видео Кара-оол размахивает перед камерой нунчаками, находясь на территории своего загородного особняка.

Народное творчество не заставило себя долго ждать. На втором видео губернатор республики отражает инопланетное вторжение.