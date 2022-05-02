Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высмеял сценический образ Филиппа Киркорова

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в социальных сетях высмеял сценический образ Филиппа Киркорова. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

Рогозин показал фотографию мяча Уилсона из фильма «Изгой», а также снимок, на котором Киркоров, по его мнению, похож на этот мяч.

«Для наших деятелей искусств Америка часто являлась источником вдохновения для выбора сценического образа», — написал Рогозин.

Напомним, ранее Филипп Киркоров жёстко раскритиковал главреда RT Маргариту Симоньян за её слова о Максиме Галкине. Медиаменеджер в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» назвала артиста «геем, который женился на пожилой женщине для отвода глаз».