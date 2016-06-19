Глава Роспотребнадзора выступила за продажу всех лекарств по рецепту

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что считает необходимой продажу всех лекарств только по рецепту. Соответствующее заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

"Все лекарства должны отпускаться по рецепту врача. Это моя позиция", - заявила Попова.

Она подчеркнула, что пациент должен принимать лекарства, которые ему назначили квалифицированные специалисты - врачи, а не по своему желанию или совету сотрудника аптеки. При этом нужно соблюдать дозировку и режим приема лекарства.

По словам Поповой, спокойное отношение к этому ведет за собой очень много рисков.

Также она не поддерживает идею о продаже лекарств через интернет. При этом дистанционная продажа лекарств через другие каналы нареканий Поповой не вызывает. Она отметила, что дистанционным способом также является доставка из аптеки, где работают специалисты.

РИА Новости добавляет, что Минздрав выступил против такого предложения.

"На сегодняшний день в мире принят подход, согласно которому по рецепту отпускаются лекарственные препараты, самостоятельное назначение и применение которых может повлечь риск жизни и здоровью пациента… Такого подхода мы намерены и далее придерживаться", - заявил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

Он подчеркнул, что это не исключает совершенствования списков и правил отпуска как рецептурных, так и безрецептурных препаратов.

Также Салгай отметил, что рецептурная продажа всех лекарств повлечет за собой, в частности, затруднительное формирование аптечек автомобилиста или путешественника, поскольку препараты собирают до возникновения заболевания или травм.