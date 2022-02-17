Глава Росприроднадзора назвала Горный Алтай самым чистым регионом России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Республику Алтай самым чистым регионом России. Об этом сообщает РБК.

“Горный Алтай. Там есть один объект накопленного вреда — Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта “Генеральная уборка” этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион”, — сказала Радионова.