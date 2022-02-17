Глава Росприроднадзора назвала Горный Алтай самым чистым регионом России

Глава ведомства заявила, что на территории есть только один источник загрязнения

17 февраля 2022, 05:51

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Республику Алтай самым чистым регионом России. Об этом сообщает РБК.

“Горный Алтай. Там есть один объект накопленного вреда — Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта “Генеральная уборка” этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион”, — сказала Радионова.

Единственной проблемой республики после этого, по словам специалиста, станет сохранение биоразнообразия.

В число самых грязных субъектов РФ Радионова включила Красноярский край и Норильск.

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