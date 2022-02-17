Глава Росприроднадзора назвала Горный Алтай самым чистым регионом России
Глава ведомства заявила, что на территории есть только один источник загрязнения
17 февраля 2022, 05:51
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Республику Алтай самым чистым регионом России. Об этом сообщает РБК.
“Горный Алтай. Там есть один объект накопленного вреда — Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта “Генеральная уборка” этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион”, — сказала Радионова.
Единственной проблемой республики после этого, по словам специалиста, станет сохранение биоразнообразия.
В число самых грязных субъектов РФ Радионова включила Красноярский край и Норильск.
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