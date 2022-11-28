Глава Шерегеша попытался починить стояк отопления и попал в больницу с ожогами

Глава посёлка Шерегеш Вадим Швайгерт попал в больницу с ожогами после попытки починить аварию в системе отопления. Об этом сообщает «Открытый город».

Инцидент произошёл в здании администрации курортной зоны. Швайгерт попытался своими руками ликвидировать аварию на стояке, но не смог. Глава Шерегеша попал в реанимацию с ожогами, но в данный момент он уже пришёл в себя.

«Управляющая компания, которая обслуживает дом, не хочет признавать своей вины, несмотря на то, что стояки являются общедомовым имуществом, за которые она отвечает», — сказано в сообщении.

Следователи забрали материалы для проведения экспертизы.