Глава СПЧ объяснил, что мешает заблокировать YouTube в России
Валерий Фадеев считает важным возможность публиковать официальную точку зрения на видеохостинге
Если заблокировать YouTube за фейки, то на этой площадке нельзя будет публиковать правдивую информацию. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Хочется его заблокировать за фейки, но тогда мы не сможем на этой площадке давать правдивую информацию», — высказался глава СПЧ.
Информация о скорой блокировке YouTube всё чаще попадает в материалы СМИ. После начала специальной военной операции России на территории Украины видеохостинг заблокировал множество каналов, связанных с российским государством. Под блокировку попали многие каналы российских СМИ, общественных организаций. 9 апреля видеохостинг заблокировал канал российского парламента «Дума ТВ». Для всех пользователей из России YouTube отключил монетизацию.
В адрес сервиса регулярно звучат обвинения в антироссийской политике. Кроме того, по информации Роскомнадзора, на YouTube публикуются видео, которые дискредитируют российскую армию. В ведомстве также отметили, что сервис показывает россиянам «рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации» России и Белоруссии. Роскомнадзор подчеркнул, что подобные действия администрации YouTube носят террористический характер.