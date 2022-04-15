Глава СПЧ объяснил, что мешает заблокировать YouTube в России

Если заблокировать YouTube за фейки, то на этой площадке нельзя будет публиковать правдивую информацию. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Хочется его заблокировать за фейки, но тогда мы не сможем на этой площадке давать правдивую информацию», — высказался глава СПЧ.

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Вопрос дня Заблокируют ли YouTube в России и когда это может произойти?

Информация о скорой блокировке YouTube всё чаще попадает в материалы СМИ. После начала специальной военной операции России на территории Украины видеохостинг заблокировал множество каналов, связанных с российским государством. Под блокировку попали многие каналы российских СМИ, общественных организаций. 9 апреля видеохостинг заблокировал канал российского парламента «Дума ТВ». Для всех пользователей из России YouTube отключил монетизацию.

В адрес сервиса регулярно звучат обвинения в антироссийской политике. Кроме того, по информации Роскомнадзора, на YouTube публикуются видео, которые дискредитируют российскую армию. В ведомстве также отметили, что сервис показывает россиянам «рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации» России и Белоруссии. Роскомнадзор подчеркнул, что подобные действия администрации YouTube носят террористический характер.

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