Главари террористической группировки ИГИЛ сбежали в Эль-Маядин — СМИ

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Главари запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, сбежавшие из Ракки и Мосула, обосновались в сирийском городе Эль-Маядин, что в провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости со ссылкой на "Ассошиэйтед Пресс".

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Этот город, который стал своеобразной столицей боевиков, расположен в центре долины у Евфрата и находится неподалеку от границы с Ираком.

Напомним, силы антитеррористической коалиции проводят операцию по освобождению Мосула от боевиков с осени прошлого года.

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Что касается Ракки, то его освобождение проводится с начала прошлого года. Коалиция пытается блокировать город и ведет бои на подступах к этому населенному пункту.