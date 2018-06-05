Главком ВМС Украины заявил о "точке невозврата"

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В бюджете Украины нет денег на строительство корвета серии "Владимир Великий". В случае, если средства не найдутся, военному судостроению страны грозит "точка невозврата". Такое заявление сделал командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко, передает РИА Новости.

По словам главкома, на строительство корабля должны были выделить 1,3 миллиарда гривен (51 миллион долларов).

"Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих", — цитирует агентство слова вице-адмирала.

Воронченко рассказал, что обратился по данному поводу к нардепам и главе государства. Сейчас власти страны пытаются найти деньги.

По словам вице-адмирала, в случае, если деньги не будут вложены в "соответствующий финансовый ресурс", страна пройдет "точку невозврата". "А это рабочие места, это приблизительно девять тысяч рабочих рук, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование", — подчеркнул он.

Строительство первого корабля по проекту 58250 началось в 2011 году, его должны были завершить за год. Сроки не раз сдвигались. В 2017 году сообщалось, что спуск первого корабля произойдет в 2022 году. Всего запланировано строительство четырех подобных корветов.