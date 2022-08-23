Главный пристав Алтая назвал число женщин-алиментщиц и их возраст

Главный судебный пристав Алтайского края Дмитрий Лабутин в прямом эфире рассказал, как в регионе работают с должниками по алиментам.

Лабутин отметил, что количество должников в регионе растёт, причём прирост весьма серьёзный.

Так, в 2022 году возбудили более 9 тысяч исполнительных производств — это те должники, которые впервые попали к приставам, и это на 1800 больше, чем было в прошлом году.

«В этом году у нас находилось 27 800 исполнительных производств, в результате работы за семь месяцев 2022 года осталось чуть больше 17 тысяч. Сумма задолженности на сегодня больше 3 млрд рублей. За семь месяцев взыскали почти 450 млн рублей. Для сравнения: за этот же период прошлого года было взыскано 310 млн рублей», — указал пристав.

По знакам зодиака: самая большая группа должников — Тельцы (9%) и Стрельцы (8%), а самая маленькая — Рыбы (3%).

«Если говорить о гендерном разделении: 86% должников — мужчины, 14% — женщины. Средний возраст должника-мужчины — 39 лет, при этом самому молодому — 18 лет, а самому пожилому — 72 года. Женщинам-должникам от 19 до 62 лет, а средний возраст — 43 года», — уточнил Лабутин.