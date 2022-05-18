Главный следователь Республики Алтай ушел в отставку

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай Эдуард Новаковский ушёл в отставку по выслуге лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Эту должность он занимал с 1 сентября 2017 года. В общей сложности в правоохранительных органах Новаковский проработал более 28 лет.

«На протяжении четырёх лет Следственное управление под руководством Эдуарда Францевича входило в десятку лучших следственных управлений по итогам работы за 2017-2021 годы. Это закономерный результат принятых им действенных мер по организации работы в целом, процессуального контроля и надлежащего расследования уголовных дел, в частности», — говорится в сообщении.

Ранее в Алтайском крае назначили нового главу Фонда капремонта.