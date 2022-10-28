Главу Федерации бокса Алтайского края оставили под стражей почти до Нового года
Следствие до сих пор не сообщает, что стало поводом для уголовного преследования
Председателю правления Федерации бокса Алтайского края Армену Тонояну продлили срок содержания под стражей, сообщает «Банкфакс».
«Оставят в СИЗО как минимум до 21 декабря текущего года», — рассказали в Октябрьском районном суде.
Напомним, Тонояна задержали в июне 2022 года. 19 августа ему продлили срок содержания под стражей, но адвокаты подали жалобу — апелляцию рассмотрели 8 сентября и оставили решение без изменений.
Изначально главу Федерации бокса Алтайского края обвиняли в «посредничестве во взяточничестве». Однако позже в картотеке суда стала фигурировать иная статья — «дача взятки должностному лицу в особо крупном размере».
Следствие не сообщает, какие обстоятельства стали поводом для уголовного преследования Тонояна.