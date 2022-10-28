Главу Федерации бокса Алтайского края оставили под стражей почти до Нового года

Председателю правления Федерации бокса Алтайского края Армену Тонояну продлили срок содержания под стражей, сообщает «Банкфакс».

«Оставят в СИЗО как минимум до 21 декабря текущего года», — рассказали в Октябрьском районном суде.

Напомним, Тонояна задержали в июне 2022 года. 19 августа ему продлили срок содержания под стражей, но адвокаты подали жалобу — апелляцию рассмотрели 8 сентября и оставили решение без изменений.

Изначально главу Федерации бокса Алтайского края обвиняли в «посредничестве во взяточничестве». Однако позже в картотеке суда стала фигурировать иная статья — «дача взятки должностному лицу в особо крупном размере».

Следствие не сообщает, какие обстоятельства стали поводом для уголовного преследования Тонояна.