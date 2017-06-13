Главу Пентагона шокировало состояние вооруженных сил США

Фото: Thesun.co.uk

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, который начал работать на этом посту 20 января 2017 года, был шокирован состоянием ВС США. Об этом сообщает Life со ссылкой на агентство Bloomberg, цитирующее выступление американского министра обороны перед конгрессменами.

Мэттис считает, что ни один враг США не нанес большего ущерба армии страны, чем урезание бюджета.

В связи с этим министр обороны отметил, что для преодоления этой ситуации понадобятся годы растущего финансирования и стабильных бюджетов.

Глава Пентагона попросил когрессменов увеличить военный бюджет Америки до 639 млрд долларов в 2018 году.