Главврач алтайской больницы вернулся из ЛНР, где провел «отпуск за свой счет»

Главврач Алтайской краевой больницы скорой медпомощи Андрей Макин месяц отработал как волонтёр в ЛНР и вернулся в Барнаул, сообщают «Вести Алтай».

Коллегам главврач сказал, что взял отпуск без содержания, и поехал в Луганскую Народную Республику.

«Понимал, что не все одобрят его решение на месяц оставить крупнейшее медучреждение Алтайского края и уехать помогать коллегам, не готовым бороться с травмами, с которыми в госпитали везут раненых с поля боя. Опыт спасения таких больных у Макина солидный: в лихие 90-е огнестрела в медучреждениях было в избытке», — рассказали в телесюжете.

«Коллеги молодые и в основном там работают женщины... и хирургами, и анестезиологами, потому что там мужчин не хватает. Они начали учиться у тех докторов, которые туда приезжали», — отметил Макин.

Андрей Макин — выпускник Алтайского государственного медуниверситета. Долгое время работал в Барнауле, в 2018 году стал министром здравоохранения Республики Алтай, а в 2020 году возглавил краевую БСМП.