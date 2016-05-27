Главы БЮИ, АГАУ и алтайского меда отчитались о доходах

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Информацию о доходах руководителей вузов, подведомственных профильным министерствам, опубликовали на сайте органов власти.

Так, руководитель алтайского медицинского университета Игорь Салдан задекларировал 2,3 миллиона рублей дохода, а его супруга - 1,7 млн. В собственности у ректора двухкомнатная квартира. Проректоры вуза в прошлом году заработали от 940 тыс. рублей до 1,8 млн. рублей.

Руководитель АГАУ Николай Колпаков заработал в 2015 году 1,2 млн рублей, в собственности у него три квартиры (две - в долевой собственности), легковой автомобиль Nissan X-Trail. Его супруга получила 297 тысяч рублей.

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Прочее Доходы руководства скрыли на сайте Алтайского госуниверситета – СМИ

При этом почти все замы Колпакова заработали в 2015 году больше него. Так, у проректора Геннадия Морковина доход составил 1,7 млн, у Анатолия Полтавского - около 1,3 млн, у Ивана Косачева - 2 млн, а Юрий Бугай отчитался о 2,2 млн. Меньше руководителя университета заработал лишь проректор по воспитательной работе Владимир Томчук — 1,1 млн рублей.

Временно исполняющий обязанности начальника БЮИ Николай Тарасов в 2015 году получил 1,4 млн рублей, у него в собственности земельный участок и гараж.

У ректора Алтайского института культуры Галины Буевич доход составил 2,3 млн рублей, также она задекларировала две квартиры, одна из которых в долевой собственности. У проректоров АГИК доход от 820 тыс. до 3,3 млн рублей.

Напомним, ранее были опубликованы сведения о доходах ректоров АлтГУ и АлтГТУ. Сергей Землюков в 2015 году заработал 5 млн и 9 тыс. рублей, а Александр Ситников - 2 млн 413 тыс. рублей.