Годовалая Саша Терешкина едет на лечение в Израиль. Нужно собрать 300 тысяч

Годовалая жительница Алтайского края Саша Терешкина, которой читатели Amic.ru помогали собрать деньги на лечение, совсем скоро едет на операцию в Израиль! Благотворительный фонд "Помоги ребенку.ру" предоставил Саше необходимую на операцию сумму – 66000 долларов.

"Это невероятное событие! – пишет в редакцию мама девочки Екатерина. – Мы в ближайшие дни уже планируем купить билеты".

Новости

Прочее "Просим помочь": годовалой Саше Терешкиной собирают деньги на операцию

В связи с тем, что Саша набрала нужный вес для операции и деньги собраны, было принято решение провести операцию в начале июня. И уже в мае Сашеньке вместе с мамой нужно вылететь в Израиль. Только жить там после операции придется на съемной квартире. А для этого тоже нужны деньги. Аренда квартир в Израиле дорогая – 2000 долларов в месяц. А послеоперационный период займёт около шести месяцев. Семья приняла решение не оплачивать сразу за полгода – вдруг удастся выздороветь раньше. И сейчас собирает средства на четыре месяца аренды жилья.

Таким образом, общая сумма к сбору на аренду квартиры – 560000 рублей. На данный момент собрано 206935,83 рубля. Осталось собрать 353064,17 рубля.

"Прошу вас помочь нам осуществить мечту и избавить дочку от трубочки", – пишет Екатерина.

Отметим, благодаря предыдущей публикации на сайте ИА "Амител" за два дня было собрано порядка 120 тысяч рублей.

Читайте также: "Очень прошу о помощи": годовалой Саше Терешкиной требуется операция

"Постоянно шли переводы, разные суммы, но такие важные для нас. Благодарим каждого, кто помог Саше, каждый из вас частичка Сашиного выздоровления, мы обязательно вас порадуем! Дай бог вам здоровья!" – пишет мама малышки.

Напомним, у Саши Терешкиной полная непроходимость гортани. Дышать она может только с помощью трахеостомы (трубочки, которая вставлена в гортань). По словам неврологов, трахеостома мешает девочке развиваться. Московские хирурги делать операцию Саше отказались. Но выяснилось, что таких детей успешно оперируют в Израиле. В октябре 2015 года читатели Amic.ru помогли собрать необходимые средства на поездку в Израиль. И там врачи подтвердили, что могут помочь Саше. Теперь семья вновь собирается в Израиль и просит о помощи земляков.

Реквизиты для оказания помощи:

КАРТА СБЕРБАНКА

номер карты 4276 8802 5752 2551

Получатель Мордасова Екатерина Александровна

Счёт получателя 40817810702001859719

Банк получателя отделение #8644сбербанк России, г. Барнаул



Яндекс деньги 410013569168821

Киви кошелёк +79619924753

Ссылка на группу:http://vk.com/tereshkina_sasha