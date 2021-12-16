Голикова назвала систему подсчёта смертности от ковида в России самой достоверной
Вице-премьер объяснила отличие российской статистики
17 декабря 2021, 06:49, Никита Черников
В России самая достоверная система подсчёта смертности от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, методология, которая применяется в других странах, отличается от методологии, используемой в РФ.
"Поэтому данные о ковидной смертности по странам на сегодняшний день несопоставимы", – цитирует чиновницу РИА Новости.
По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в стране скончалось более 294 тысяч человек с подтверждённым коронавирусом. Выявлено свыше 10,1 млн случаев заболевания.
Ранее Татьяна Голикова заявила, что срок действия COVID-сертификата могут продлить, если это будет необходимо.
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