Голикова назвала систему подсчёта смертности от ковида в России самой достоверной

Вице-премьер объяснила отличие российской статистики

17 декабря 2021, 06:49, Никита Черников

В России самая достоверная система подсчёта смертности от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, методология, которая применяется в других странах, отличается от методологии, используемой в РФ.

"Поэтому данные о ковидной смертности по странам на сегодняшний день несопоставимы", – цитирует чиновницу РИА Новости.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в стране скончалось более 294 тысяч человек с подтверждённым коронавирусом. Выявлено свыше 10,1 млн случаев заболевания.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что срок действия COVID-сертификата могут продлить, если это будет необходимо.

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