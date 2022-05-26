Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что является национальной идеей России. Её слова передаёт РИА Новости.

«Безусловной ценностью российского народа всегда были любовь и верность Отечеству, уважение к тысячелетней истории страны, забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях. Многопоколенная, многодетная семья — национальная идея России», — заявила Голикова.

Вице-премьер добавила, что государство направляет все силы для поддержки института семьи и поддержки беременных женщин, для того чтобы создать все условия для воспитания детей в благополучии.

По словам Голиковой, поддерживать семьи должно не только государство, но также политики, представители культуры и предприниматели.