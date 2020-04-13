Голикова: регионы отстают от Москвы на 3-4 недели по коронавирусу

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предупредила о том, что через три-четыре недели ситуация в регионах может стать как в Москве. Мероприятие транслировал канал "Россия 24".

"На три-четыре недели отстают другие регионы страны, – заявила Голикова. – В этой связи очень важно, с одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А время именно для этого у регионов есть".

Она призвала "предпринять очень жесткие усилия", чтобы не допустить массового заражения населения.

Как ранее писал amic.ru, всего в России 18328 заболевших, большинство из них – в Москве (11513). Почти 1,5 тысячи человек уже вылечились, 148 – умерли.