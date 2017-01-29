Голландские следователи не смогли расшифровать переданные РФ данные по MH17

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В Нидерландах следователи пока не смогли расшифровать данные с радаров, которые предоставила Москва в рамках расследования крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийскую газету Standart.

Газета цитирует заявление нидерландской прокуратуры, в котором сказано, что информация о снимках с радаров якобы предоставлена в формате, который не соответствует международным стандартам. Для лучшего его понимания нужна дополнительная информация, добавил представитель прокуратуры.

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Нидерландские СМИ пишут, что следователи отправили в Москву запрос о предоставлении информации в более удобной для расшифровке форме.

Напомним, промежуточные итоги следственной группы были обнародованы в сентябре минувшего года. Тогда эксперты заявили, что Boeing сбила ракета серии 9М38, которая была выпущена из зенитно-ракетного комплекса "Бук". По их данным, ее запустили с поля, расположенного рядом с населенным пунктом Первомайское, которое, по данным следователей, находилось под контролем ополченцев.

В концерне "Алмаз-Антей" заявили, что уже трижды проводили эксперименты, которые подтвердили версию о пуске ракеты из другого места - района населенного пункта Зарощенское, который контролировала армия Украины.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Москвы есть основания сомневаться в объективности выводов следственной группы. Россия все еще считает методы ее работы непрозрачными и предвзятыми. В министерстве назвали неприемлемым игнорирование предоставляемой российской стороной информации.