Голосование за выдвижение фильмов на "Оскар" началось в США

Американская киноакадемия приступила к голосованию за фильмы, которые станут претендентами на премию "Оскар", передает интернет-издание Gold Derby. Всего участвовать в борьбе может 341 картина.

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Голосование началось 5 января и закончится 12 января. Бюллетени киноакадемиков принимаются онлайн. Номинантов во всех категориях "Оскара" объявят 23 января. С 20 по 27 февраля пройдет финальное голосование. 90-я церемония вручения "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 4 марта.

В 2018 году право на участие в гонке за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм.

За титул "лучший фильм на иностранном языке" смогут сразиться ленту от 92 стран. Россию пока представляют девять картин, в том числе "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

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