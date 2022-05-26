Google отключил Россию от части серверов, ускоряющих работу

Google в России начал замедлять работу своих сервисов. Об этом сообщает РБК.

По информации источников, несколько провайдеров получили от Google письма с информацией о том, что их отключили от серверов, ускоряющих загрузку материала.

Представитель юридической фирмы «Ордерком» Дмитрий Галушко рассказал о том, что один из оренбургских операторов получил письмо от австралийской «дочки» Google. В уведомлении отключение от серверов связывают с правовыми нововведениями.

В «Ростелекоме», МТС и «МегаФоне» журналистам рассказали о том, что никаких уведомлений не получали, а изменений в работе сервисов Google не заметили.

Ранее сообщалось, что бета-версия отечественного магазина приложений RuStore стала доступна для пользователей смартфонов на Android.