Гор, Демокрит, Женевьева. Какими необычными именами называли детей в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедший год родилось более 18 тысяч детей. Чаще всего родители выбирали им традиционные имена, однако появились в регионе и дети, которых решили назвать древними и интересными именами.

Как сообщает «Катунь 24», мальчиков в прошлом году называли Афанасием, Гором, Демокритом, Дорофеем, Кузьмой, Лазарем, Добрыней и Евсием. Также необычные имена родители выбирали и девочкам: Аксиния, Александрина, Ариела, Аурелия, Женевьева, Лукерья, Медина, Полианна и Паулина.

Самыми частыми именами для мальчиков стали Артём (587), Александр (473), Михаил (444), Иван (359), Матвей (356), Дмитрий (345). Девочек чаще всего называли Софией (402), Евой (354) и Викторией (347).