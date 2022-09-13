Гордость коллектива. Врач-хирург из барнаульского медцентра стал волонтёром в ЛНР

Алтайский хирург Иван Лавриненко вернулся из Луганской Народной Республики. Он оказывал помощь раненым военнослужащим российской армии и мирным жителям в Первомайской центральной городской многопрофильной больнице в четырёх километрах от передовой.

«Всю жизнь занимаюсь экстренной хирургией, абдоминальной, общей. Это моя первая поездка в ЛНР. Решил приехать, потому что интенсивность работы очень высокая, знаю, что наша помощь здесь необходима. Пока есть силы и возможность — мы готовы помогать», — рассказал врач.

Лавриненко живёт в Барнауле и работает в медицинском центре «Медлайн». Большой опыт в неотложной хирургии позволил на высоком уровне оказывать помощь пострадавшим, получившим тяжёлые минно-взрывные повреждения. Пригодились Ивану Владимировичу и знания принципов «сортировки» пострадавших, в зависимости от тяжести состояния.

Коллеги из ЛНР разместили в местной газете слова благодарности приехавшим на помощь специалистам из России, в том числе и Ивану Лавриненко.

Фото: медицинский центр «Медлайн»

С 15 августа врач вернулся к своей работе в Барнауле. Сейчас уже в мирных условиях он ведёт приём пациентов и проводит операции в медцентре «Медлайн».

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